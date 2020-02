"Pedoni costretti a camminare in strada: Via Vecchia è pericolosa"

- "Gentile redazione,

la viabilità della centrale Via Vecchia di Bolano rimane problematica. Una strada che sicuramente per le dimensioni della carreggiata non è idonea ad essere a doppio senso di circolazione, in quanto molto pericolosa non avendo neanche un marciapiede o un tracciato pedonale. I pedoni sono in pratica costretti a camminare in mezzo la strada: persone anziane, bimbi, donne con passeggini...

Il Comune forse è in attesa di prendere provvedimenti dopo che sia accaduto un incidente grave, nonostante che a suo tempo fu presentata dal comando polizia locale uno studio per la nuova viabilità .

Si sollecita il Comune a prendere provvedimenti in merito".



Cavalier Enrico Angelini