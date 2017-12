“Pedonalizzare Piazza Beverini è una scelta di buon senso”

- Buongiorno Cds ed auguri. Colgo l’occasione dal vostro recente sondaggio per dire sì alla pedonalizzazione di Piazza Beverini, una prospettiva di cui si parla da anni, che sarebbe una risposta di buon senso al delirio che si crea in alcune fasce orarie della giornata quando le auto arrivano e vanno senza pause, contribuendo sia ad un assurdo ed intollerabile traffico, sia ad un inquinamento acustico che naturalmente atmosferico. Dico questo da residente della zona centro storico pedonale, anche se comprendo le perplessità dei commercianti, le stesse che ci furono quando in passato si riqualificò Piazza del Bastione, oggi piena di bar, negozi e gente. Non ha senso continuare così, in una città che nel frattempo è cambiata tanto e adesso attende di compiere un altro necessario passo avanti. Inoltre quel via vai di macchine crea intasamento dovuto ad automobilisti che si fermano in doppia o tripla fila aspettando che si liberi un parcheggio, magari occupando la carreggiata per 20-30’. Immaginatevi cosa voglia dire se lo fanno tre-quattro alla volta! Il Comune intervenga, limiti durante il giorno gli ingressi alla piazza in base alla presenza o meno di stalli liberi. Sarebbe un piccolo segnale in attesa di scelte più radicali, ovvero la pedonalizzazione totale della piazza, che sono sicura, nel tempo, convincerà tutti.



Carla