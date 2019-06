"Parole di Motta fuori luogo. Tutta la mia solidarietà al sindaco Peracchini"

- Le dichiarazioni di Motta durante il suo concerto, le trovo fuori luogo. Esprimo tutta la mia solidarietà al Sindaco Peracchini per quanto dichiarato dal Cantante Motta , a me sconosciuto tra l’altro e credo non solo a me, su quanto detto verso il sindaco per la quale provo molta stima per quanto, con la sua giunta, sta facendo per la nostra bella città, Certamente quando si fanno ingaggi di questo tipo, avendo lavorato in passato su organizzazione di eventi e concerti, non si chiede mai la tessera politica ad un artista certo è che quando l’artista o il suo manager , conosce le appartenenze politiche del suo “cliente” può rifiutarsi di firmare, ma se accetta una data, dove segue un compenso deve portare rispetto per chi lo paga (decine di migliaia di euro) e per chi lo fa lavorare!

Spero che arrivi chiaro il messaggio in tutti quei comuni di centro destra di non firmare mai un contratto con questo cantante cosi magari la prossima volta ci pensa prima di esprimersi in tal senso!



Alessandra Cacciavillini

Consigliere Comunale di Calice al Cornoviglio

Calice Popolare