"Panchine rimosse? Bisognerebbe ricordarsi che i contagi non avvengono solo nel centro"

- Buongiorno,



scrivo perché in questi giorni leggo articoli che per evitare assembramenti in centro città vengono tolte panchine. Ben vengano iniziative atte a evitare situazioni che potrebbero portare ad aumentare i contagi in questo momento particolarmente delicato, però bisognerebbe ricordarsi che i contagi non avvengono solo nel centro.. Esistono le periferie che sono abbandonate. Vivo in via Genova, e passando spesso nella zona tra il ponte della Scorza e Piazzale Boito ho in molte occasioni notato assembramenti di uomini e donne fuori da negozi a bere e scherzare tranquillamente, seduti su sedie e biciclette, in vie traverse a Via Fiume. Ecco questi episodi penso che debbano essere oggetto di sorveglianza attiva perché l'occupazione di marciapiedi può generare problemi per chi cammina per raggiungere la propria abitazione.



Saluti

Laura R.