"Orari scolastici e coincidenze dei mezzi non corrispondono. I ragazzi restano in mezzo alla strada"

con la presente vorrei porre all’attenzione di chi ne ha competenza un problema di cui nessuno parla, anche se va considerato che al momento attuale è un argomento delicatissimo e di grandissima importanza: c’è una pessima “coordinazione” fra scuole superiori e trasporti pubblici verso le zone interne della provincia.



Mi spiego meglio facendo presente che il problema, purtroppo è sempre esistito, ma ora sta veramente creando problemi grandissimi a studenti pendolari ed ai genitori in quanto non combaciando gli orari scuola e pullman, con notevole frequenza i famigliari devono farsi carico di dover recuperare i propri figlioli per i vari capolinea della provincia quando viene a mancare o si perde una coincidenza, cioè un babbo o una madre partono e vanno a recuperare più ragazzi che nel frattempo sono veramente ‘sulla strada’, in balia di tutto… considerando che sono tutti minorenni.

Qui ci stiamo creando problemi e discutendo su lockdown, coprifuoco, smartworking, parliamo di numeri e trend ,ma il problema dei ragazzi che rimangono in balia di tutto non sembra interessare in quanto sino ad ora vedo che nessuno si è ancora preoccupato di risolvere o per lo meno affrontare questo grave, grave e ancora grave problema…l’articolo 34 della Costituzione pare stridere pericolosamente con le nostre realtà locali , in quanto qui forse assolutamente non rappresenta un problema!



Daniele Rebecchi



