"Ora abbiamo il farmaco per nostra figlia, grazie a chi ci è stato accanto"

- "Buongiorno, sono il padre della bimba a cui in un primo momento è stato negato un farmaco, faccio seguito alla mia lettera di protesta inviata nei giorni scorsi riportando che il risultato è stato quello auspicato: la mia bimba ha la “sua cremina magica”. Non si voglia sminuire la richiesta in quanto medicinale non salvavita, in quanto previsto da un piano terapeutico redatto dal l’ospedale Pediatrico Fiorentino Meyer e dunque di un diritto acquisto del malato. Io mi son battuto per questo diritto e fortunatamente ho trovato sin da subito collaborazione e vicinanza. Un ringraziamento al dottor Costantino Eretta che ha provveduto a risolvere l'inceppo burocratico". Con questa lettera Marco De Lorenzi, papà di una bimba affetta dalla malattia di Gaucher, rara patologia metabolica, ha inteso rendere noto il frutto della sua denuncia pubblica. Al lieto fine, come spiegato nella missiva, ha contribuito il vice sindaco di Sarzana Costantino Eretta.