"Non simpatizzo per Paoletti, ma le cose buone vanno riconosciute"

- Buongiorno ,

vorrei esprimere il mio pensiero in merito alle prese di posizione dei politici locali e non, sulle ordinanze del comune di Lerici dove risiedo. Mi sembrano le solite diatribe di carattere politico in un momento veramente tragico per tutta Italia. Al riguardo premetto che non simpatizzo per la giunta anzi, ma se le cose sono fatte bene vanno riconosciute.

Dire che si tratta di misure lesive della libertà personale è sicuramente eccessivo in quanto ci stiamo dimenticando dello spettacolo indecoroso del fine settimana prima di tale ordinanza e tutt' ora cari politici nonostante i restringimenti attuati i furbetti a passeggio o di corsa anche in coppia ci sono, pochi per fortuna ma purtroppo li vedo passare.

È un momento difficile e bisogna decidere, volete fare le corsette e le passeggiate a rischio oggi allora dovete anche andare in ospedale e, guardando negli occhi chi rischia il contagio e si batte per salvarci , spiegare la cosiddetta mancanza di libertà.



LETTERA FIRMATA