- Non esiste aspettare più di un'ora per ritirare delle analisi, non si può. Una persona qualsiasi ha appena finito di fare le analisi del sangue e perciò le viene dato un foglio con su scritto il giorno per venire a ritirarle. Si dà il caso che il giorno prestabilito, la persona in questione arrivi, mostri il foglio dell'appuntamento, e vada a ritirare le sue analisi. Ecco, all'Asl di Bragarina non funziona proprio così.



Bisogna bensì arrivare, intuire chi è l'ultimo della fila, mettersi in fila (sotto il sole) e aspettare un tempo inverosimile il proprio turno. E quando all'addetto alle entrate viene chiesto il perché non ci sia la possibilità di prenotarsi tramite bigliettino (stile banco del prosciutto), lo stesso risponde che il biglietto è possibile prenderlo una volta entrati, e che quando si è fuori basta chiedere chi è l'ultimo arrivato per sapere quando toccherà il proprio turno.



Il tutto all'aperto sotto il sole, naturalmente tutti ammassati perché sennò ti rubano il posto... non oso immaginare cosa succedesse in caso di pioggia. Adesso io non so di chi sia la responsabilità, ma sicuramente so che basterebbe veramente poco per evitare queste spiacevoli diatribe. Innanzitutto attivare un portale online cosicché si possano visualizzare da casa i propri referti semplicemente fornendo un indirizzo email. Se non fosse possibile fare questo, almeno far aspettare la gente in un posto coperto dal sole e dalla pioggia, con un minimo di decenza, quelli del banco del prosciutto ne sanno qualcosa.



Basterebbe pochissimo, grazie



Un lettore