"Non è vero che le auto inquinano più delle navi da crociera, lo dice Transport and Environment"

- Spett. le Redazione,



ho letto la nota fattavi pervenire dall’amministrazione comunale relativamente all’inquinamento prodotto dalle navi da crociera. A me, per la verità, risultano dati non propriamente collimanti.

Secondo uno studio di Transport and Environment, le 203 navi da crociera circolanti nel Mediterraneo causano più emissioni dei 260 milioni di veicoli che circolano in Europa.

Particolarmente drammatici, secondo questo studio, sarebbero i dati concernenti le emissioni di ossido di zolfo: 20 volte superiori alle emissioni dell’intero comparto automobilistico.

Ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione.



GRAZIANO GIOVANNINI