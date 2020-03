"Noi lavoratori del pubblico, ieri fannulloni e oggi eroi"

- La domanda in questi giorni nasce spontanea... Dove sono finiti i “fannulloni” del pubblico impiego, quelli che erano il cancro dell’Italia?

• Quelli che nelle corsie degli ospedali pubblici e privati combattono senza sosta un nemico invisibile e letale: medici, paramedici, operatori, tecnici eccetera;

• Quelli che negli uffici comunali hanno l’ingrato compito di registrare i morti o la gioia di iscrivere i nuovi nati, oppure preparano ordinanze, erogano servizi essenziali e sociali e

rispondono ai cittadini;

• Quelli che in giro per le strade vigilano sulla nostra sicurezza

• Quelli che, con un sistema digitale da medio evo, da casa loro e con i propri mezzi cercano comunque di seguire i propri studenti e di prepararli agli esami della scuola e della vita, a tutte le ore, lavorando ad orari impossibili per non saturare la rete...

Oggi noi lavoratori pubblici non siamo più quelli che timbrano in mutande, vanno a fare la spesa o in palestra in orario di lavoro, improvvisamente siamo diventati gli EROI dell’Italia...

Ma forse siamo quello che siamo sempre stati: LAVORATORI con una propria dignità, sottopagati e sfruttati come tutti gli altri, che cercano di fare al meglio il proprio lavoro, trascinando in pochi e con poche risorse una macchina gigantesca che non vuol

sapere di muoversi. Brecht diceva: “Fortunato il paese che non ha bisogno di Eroi”....

Lasciateci la nostra dignita’!



Stefano Muzio, Unione sindacale di base