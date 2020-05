"Noi fotografi professionali stiamo pagando pesantemente l'emergenza"

- Sono titolare dello studio fotoOri, sono fotografo professionista da oltre dieci anni.

In questo 2020 anche noi paghiamo in maniera pesantissima quello che il covid19 sta creando giorno dopo giorno nel nostro tessuto sociale.

il settore wedding 2020 è tra i più colpiti, con problematiche che vedranno crearsi fatturati pari a zero e lavori spostati quasi per il 90% nel 2021.

Vorremmo essere ascoltati anche noi, spero che qualcuno da questo intervento possa contattarmi per cercare di trovare qualche soluzione in merito,perché nei prossimi mesi i problemi saranno davvero seri e mi auguro di no, ma tanti di noi, potrebbero non riaprire uno studio tanto sudato e portato avanti per anni e anni con le nostre passioni e l'amore verso questa professione che rimane una delle più belle al mondo.

Spero siano proprio queste a farci combattere e riuscire a tornare più creativi e forti di prima con il supporto di qualcuno al nostro fianco, me lo auguro di cuore.



Matteo Originale