"Noi affittacamere non lavoriamo più, almeno ci venga levata l'Imu"

- Buongiorno mi chiamo Angelo Guastini e sono uno dei numerosi proprietari di appartamento adibiti ad uso turistico che accolgono un numero considerevole di turisti e sono un focal point nell'economia di questo settore. Causa Covid19 abbiamo chiuso le nostre attività e ci hanno cancellato tutte le prenotazioni estive. Incassi previsti al 30 giugno zero euro. Continuiamo a pagare luce acqua gas wifi anche se non ci sono clienti e l'appartamento è vuoto.

Chiedo che ci venga esentato l'acconto Imu come previsto, dal decreto Rilancio art.176, per categorie che effettuano la stessa attività. Spezia Risorse ci ha risposto che il decreto non è applicabile e che pertanto dobbiamo pagare. Mi sembra veramente una ingiustizia. Meno male che tutti vogliono dare aiuti. Questo mio sfogo nella speranza che chi di dovere possa intervenire.

grazie



Angelo Guastini