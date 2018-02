“No alla vendita di scuole pubbliche e parchi”

- Effetto Spezia è da sempre contraria a ogni forma di vendita dei beni della collettività, tanto più se sono beni storici adibiti a scuole o asili.

I cittadini pagano con le proprie tasse il diritto a vedere tali beni mantenuti in efficienza e stato di decoro, non pagano invece per vederli inseriti in liste di vendita e non pagano per vederli usati come moneta di scambio per ottenere finanziamenti di un qualche tipo.

Il cittadino paga altre tasse,regolarmente e generosamente, per permettere alle amministrazioni di intervenire in tutte quelle opere di manutenzione quali la tenuta in ordine dei marciapiedi, delle strade e del verde.

E' compito di chi amministra riuscire a canalizzare tale gettito in modo da permettere ai cittadini di vivere in città decenti, senza doversi necessariamente vendere scuole, rami di aziende partecipate, cosa accaduta in passato, o altri gioielli cittadini quali i parchi pubblici.



Sappiamo bene che l'eredità lasciata da chi ha governato questo territorio è pesante, ma guai a farsi prendere la mano da facili pseudo-soluzioni ai problemi, quale appunto vendersi i gioielli di famiglia. Questo genere di scelte creano più problemi di quanti ne risolvano.

Se si pensa di far cassa e abbassare i debiti vendendosi pezzi di città, lo si dica subito e chiaramente perché il tanto sbandierato principio della “partecipazione” passa anche dalla condivisione e dalla trasparenza degli obbiettivi e dai metodi ritenuti utili al loro raggiungimento. Non è solo il cosa si fa, ma il come lo si fa ad essere importante.

Ascoltati nello specifico i genitori e i cittadini del quartiere Umberto I non ci pare proprio che siano favorevoli alla vendita del loro asilo d’infanzia.

Comprendiamo che un edificio del genere possa fare gola a qualche imprenditore che abbia messo gli occhi su un immobile tanto vicino alla Stazione Ferroviaria e quindi tanto comodo per alloggiare turisti. Turisti, tra l'altro, che poi prenderebbero il via verso le 5 terre senza lasciare un euro sul nostro territorio, ma pensare di far pagare ai bambini l'altrui profitto non sta né in cielo né in terra e trova la nostra più ferma opposizione. Non si chiede la luna, solo il rispetto minimo dovuto ai bimbi, alle loro famiglie e alla comunità di cui fanno parte.



Fabio Vistori - Presidente di Effetto Spezi