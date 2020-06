- Salve,

potreste per favore fare presente a chi di competenza, che nella galleria degli Scoglietti, con i catadiottri laterali sporchi, non si vedono i limiti della carreggiata con grave pericolo anche per i ciclisti che transitano in galleria senza, tra l'altro, le luci di segnalazione. Non si viaggia a vista ma al buio.



Grazie



Maurizio