"Musica a tutto volume e fuochi d'artificio, il sindaco intervenga"

- Ho la sfortuna di vivere nel raggio di 200 metri, assieme ad altre decine di abitazioni sulla sponda destra e sinistra del Magra, da un ristorante sul fiume nel Comune di Ameglia. Oltre agli enormi disagi che ci procura durante le serate da “apericena” estive che attraggono in quello spazio migliaia di avventori, molti dei quali nonostante i divieti di sosta parcheggiano sulle banchine centinaia di auto rendendo per noi pericolosissimo il transito, dobbiamo subire anche le conseguenze altri eventi come quelli prodotti nel mese di maggio sempre dallo stesso ristorante, generalmente dalle ore otto fino all’una di notte con produzione ad alto volume di musica all’aperto e conclusione con lo sparo di fuochi artificiali ad altezze di 20-30 metri per una durata dei qualche decina di minuti. Durante l’ultimo evento del 31 maggio scorso la musica all’aperto (con animatore) ad alto volume (udibile all’interno di abitazioni con serrande schermate) è andata avanti senza soluzione ci continuità dalle 18 del 31 maggio alla 1,30. Sono state chiamate anche le forze dell’ordine ma senza alcun risultato. Chiedo al Sindaco di Ameglia, come ufficialmente fatto attraverso i canali istituzionali, di farsi carico di questo problema verificando in primis se il locale in oggetto sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessari per feste all’aperto con musica e produzione di fuochi artificiali di classe elevata.



(mail firmata)