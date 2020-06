"Monopattini? E' civile un sistema che permetta di lasciarli ovunque?"

- Ciao,

mi chiedevo se è civile un sistema che ha come risultato il lasciare in giro per il mondo strumenti di mobilità pubblici come i monopattini elettrici: che poi, sinceramente, mi sembra soprattutto una questione di moda, che non incide quasi nulla sulla riduzione nell'utilizzo del mezzo proprio, tanto più dell'auto. Mi sembra che entri in competizione soprattutto con il mezzo pubblico ed un pochetto con la bici. L'unico dato positivo: in questo periodo di covid siccome urta prendere il bus, questo può rappresentare un'alternativa... ma sicuramente episodica...



Ciao

Lettera firmata