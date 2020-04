"Mia figlia tornerà a lavorare e non sappiamo se avrà le giuste protezioni"

- Gentile redazione



Sono il padre di una ragazza che lavora in una controllata gruppo di Fincantieri, sinceramente sono preoccupato perché nonostante ci sia ancora il decreto che sancisce di restare a casa sino al 13 aprile mia figlia è stata contattata per riprendere il lavoro lunedì 5 aprile. Il grave è che secondo i sindacati di fabbrica non sappiamo ancora se ci saranno mascherine e altro materiale protettivo.



L'ambiente è chiuso e anche se c'è la distanza non ci si può fidare visto che non lo sanno nemmeno gli scienziati cosa può accadere ancora. Ora mi domando perché bisogna mandare allo sbaraglio lavoratori quando la priorità è non muoversi da casa, visto ancora la pericolosità in essere? Basterebbe aver ascoltato ieri sera Gino Strada per rendersi conto dei lavori che servono e quelli no.



Saluti

Lettera Firmata