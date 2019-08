"Maxi perdita a Lagoscuro, voragine sulla strada"

- Disagi, nel tardo pomeriggio di ieri, a causa di un importante guasto alla rete idrica avvenuto nella zona industriale di Cerri-Lagoscuro, nel comune di Follo al confine con Bolano e Vezzano Ligure, dove una condotta dell’acqua potabile è improvvisamente esplosa provocando una grossa voragine sul manto stradale e riversando un’ingente quantità d’acqua lungo Via Trieste, che ha creato alcuni disagi alla viabilità e allagato anche l’ingresso della vicina azienda di prodotti ittici surgelati Golfomar. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. La perdita, simile ad un piccolo geyser, ha immediatamente attirato l’attenzione di molti passanti. Sul posto, in serata, hanno operato i tecnici di Acam per cercare di riportare la situazione alla normalità nel minor tempo possibile. Per abitazioni e industrie, dunque, rubinetti a secco per qualche ora. Durante la giornata, guasti analoghi sono stati segnalati anche in altre zone della provincia.



Francesco Munari