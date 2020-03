- Gentile redazione,

mi chiedo come a tutto ieri il personale che espleta i controlli in città, vedi forze di polizia, chi vigila gli ingressi della base navale e altre fabbriche, non vengano dotati di mascherine idonee a contenere il contagio, dovendo arrangiarsi con sciarpe, foulard o mascherine fatte in casa con carta da forno o altri materiali. Trovo la cosa veramente disgustosa, come se la vita di chi lavora fosse carne da macello.



Lettera firmata