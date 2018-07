"Mare negato dai container e polvere nera ovunque, siamo tornai indietro"

- Buongiorno, vi leggo da diversi anni, e vi mando questa mia per far rilevare cosa ho notato negli ultimi tempi.

Abito da decenni in zona ospedale, in particolare da quando ancora esistevano i famigerati silos che impedivano, a chi aveva le finestre in via San Cipriano, di vedere il mare. Ve li ricordate ? Io molto bene : avevamo balconi e finestre ricoperti da polvere di carbone 365 giorni l'anno. Tutti noi della zona, in seguito, siamo stati contenti quando li hanno abbattuti. L'aria era più pulita e potevamo vedere il mare ! Da qualche tempo, invece, in seguito alla creazione di un secondo molo ( con annesso enorme traffico tra camion e navi mercantili), in seguito all'arrivo frequente di enormi navi da turismo, siamo ritornati ai vecchi tempi : il mare è nuovamente scomparso dietro pile e pile di container, non ci si può neanche appoggiare alla ringhiera per non sporcarci braccia e gomiti, le finestre sono tappezzate di polvere nera che si infila dappertutto. Per cambiare l'aria nelle case è meglio non aprire le finestre che danno verso via San Cipriano. Mi sembra che ad autorità portuale e politici vari, a nessuno di loro importi la salute dei loro concittadini.