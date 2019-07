"Marciapiede invaso dalle erbacce, più attenzione per Viale Fieschi"

- "Buongiorno,



scrivo per la situazione di Viale Fieschi, tra l'abitato di Marola e quello dei Buggi. Come ogni anno, nonostante gli annunci di un nuovo affidamento per la gestione del verde urbano, il tratto indicato di strada è invaso dalle infestanti. Dal lato del muro dell'arsenale, ormai arrivano alla strada.. dall'altro hanno invaso il marciapiede costringendo i pedoni e chi fa jogging ad invadere la carreggiata con gravissimo pericolo per la sicurezza stradale.

Come ogni anno si aspetterà agosto o settembre per vedere gli sfalci, quando ormai la stagione turistica sarà passata, con buona pace alla programmazione e alla cura del nostro aspetto per i turisti.



Inoltre, davanti all'abitato dei Buggi, dove è crollato un pezzo dell' edifico abbandonato, i nastri biancorossi tipici dei cantieri si sono rotti ed, ovviamente, mai sostituti da chi li ha attaccati...risultato? sembra una vetta tibetana coi nastri al vento. Ma non siamo in tibet.



Per non finire, dalla parte opposta sono stati divelti la maggior parte delle ringhiere. Se a questo aggiungiamo la situazione delle alberature, delle aiuole e delle strade di Viale Fieschi nel tratto iniziale, il risultato è un'immagine di cui vergognarci.



A nulla sono valse le segnalazioni, neanche una risposta sul tema del degrado di questa arteria che porta a due località quasi sconosciute: Portovenere e 5Terre.



Un ultimo aspetto, tutti i cartelli luminosi indicanti i parcheggi liberi monitorati dai sensori ( quelli installati dalla precedente amministrazione all'interno del programma Smart City) sia su Viale Amendola che su Viale Italia, sono spenti da mesi. Ripeto tutti. Io non ne conosco le motivazioni... ma la scelta dell'estate per risolvere tali problemi è davvero perfetta! Un grazie"



Ettore B.