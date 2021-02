- Buongiorno,

purtroppo manco da Marola, il mio paese natale, da circa 25 anni e vedere una via del paese ridotta in condizioni simili rattrista molto. Direi che oltre alla vergogna ci sono grossissimi rischi per la salute dei cittadini. Potreste cortesemente divulgare queste informazioni in modo tale che qualcuno in comune prenda provvedimenti a tal riguardo?



Araldo Da Pozzo