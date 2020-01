"Malore durante lo spettacolo al Civico, grazie a chi ci ha aiutati"

- "Gentile redazione,

mi farebbe molto piacere ringraziare vostro tramite chi ha aiutato mia mamma. Sabato sera 4 gennaio io e mia mamma eravamo al Teatro Civico quando durante la rappresentazione mia mamma ha avuto un malore. Senza avere tempo di accorgermene erano subito vicino a noi per prestare un primo soccorso una dottoressa che era fra il pubblico e i vigili del fuoco, e poi il responsabile della biglietteria e la signora responsabile della sala.

In pochi minuti è giunta l'ambulanza.

Per rimanere in tema: tanto rumore per nulla. Fortunatamente.

Vorremmo ringraziare tutte le persone che si sono prodigate con attenzione e affetto.

Grazie di cuore"





Lettera firmata