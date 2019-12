- Invece di buttare soldi pubblici in piazze sospese e ri-rifacimenti di piazze, perché l'amministrazione con poca spesa non cerca di migliorare il traffico? Cosa aspettano a realizzare delle rotonde agli incroci via del Canaletto-Via Sarzana, Via Carducci-Via della Pianta, Via Carducci-Viale Italia, Viale San Bartolomeo-Viale Italia? Dappertutto si sostituiscono i semafori con le rotonde che sono anche un elemento estetico, a Spezia... 150 semafori.



F. Pace