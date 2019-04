"Ma Via Fiume non era vietata ai bus turistici?"

- Buonasera guardando queste foto mi viene spontanea una domanda: Il divieto che era stato messo l'anno scorso se non erro è ancora valido?

A quanto pare no perché in questi giorni si sta intensificando la sosta nella suddetta via di pulman turistici fermi in mezzo ala strada in barba ai vari cartelli e divieti(ove esistano ancora) a scaricare tranquillamente i turisti creando non pochi disagi alla viabilita senza che nessuno dica niente.



Max