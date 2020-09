"Lunedì mi aspettano al lavoro, sono ostaggio del responso del tampone"

- "Gentile redazione,

sono una cittadina in quarantena dal 28 di agosto. Venerdì 18 settembre ho fatto i tamponi per sapere se sono negativa e poter finalmente tornare alla mia vita. Da lunedì provo a contattare l'ASL per conoscere il responso, ma nessuno risponde. Una volta è la segreteria telefonica, una volta il telefono squilla a vuoto, una volta sento rispondere e riagganciare subito.

L'ASL deve capire che dall'altra parte c'è un essere umano. Mi chiamano ogni giorno dal lavoro per sapere se c'è qualche novità e ogni giorno sono costretta a dire che non so ancora quando potrò tornare al mio posto. Se una quarantena deve durare 14 giorni, com'è possibile che da un mese sia chiusa in casa. Posso garantire di non essere l'unica in questa situazione...

Sono straniera, ma lavoro, pago le tasse e penso che i miei diritti debbano essere rispettati.

Grazie mille"



Lettera firmata