"Luminarie fino al bivio Cento, Felettino nell'oscurità"

- Luminarie sparse a piene luci per la città e soprattutto nelle rotatorie, risorte a nuova vita.Tutto encomiabile per questa amministrazione,tranne che per l'illuminazione delle rotonde che si ferma a Cento (bivio) e lascia in completa oscurità e in abbandono forse la più importante, quella del Felettino, punto di incontro per chi viene in città, dalla Val di Vara e Val di Magra.



La rotatoria, già agli onori di cronaca presenta a chi entra in città dal Felettino,un brutto biglietto da visita,soprattutto in un periodo di luci e addobbi come le festività natalizie.

Il quartiere del Felettino, è già provato dalle ferite inferte per i lavori della variante Aurelia,che con la politica dei "costi-benefici"e con le controversie attuative,rischia di rimanere incompleta.

A questo si aggiungono i lavori di abbattimento e costruzione dell'ospedale,a ritmo di moviola.Un cantiere aperto, insomma. Un po' di luci in questo "triste" quartiere non avrebbero guastato! Il Comune per quest'anno ha fatto "cento" speriamo che per il 2019 faccia "centouno".



Enzo Sapere