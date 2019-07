"Lo strazio del Parco della Rimembranza e una ciclabile dai lavori interminabili..."

- Ad ognuno per le proprie competenze: spaccio di droga nel parco della Rimembranza, reti di recinzione divelte, laghetto malsano e parapetto fatiscente. L'unica fontanella esistente non è funzionante e ha lo scarico ostruito. Il parco è sporco così come la strada, orfana di dossi artificiali in prossimità degli attraversamenti pedonali dell'asilo e dell'uscita parco. Che dire poi della cartellonistica inadeguata, dei cestini non idonei dell'assenza di telecamere, dei giochi pericolosi per i bambini. L'illuminazione notturna approssimativa, nessuna area cani è delimitata e la viabilità è pericolosa. I lavori alla pista ciclabile sono interminabili, nel frattempo la strada è dissetata e la sporcizia ovunque. E c'è anche chi, con il camper, ci sosta in modo non autorizzato.



Cordiali saluti,

Cittadino

Laurenti Luca