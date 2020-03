- Buongiorno,



in quanto appartenente alla gente di mare, anche se in pensione, invio questa lettera per esprimere la mia piena condivisione per le dichiarazioni rese da Rifondazione Comunista e dal Dott. Bucchioni in merito al rifiuto d'ormeggio della nave Costa Diadema espresso dal sindaco dottor Peracchini. Da che mondo è mondo lo scopo dei porti è accogliere le navi e non respingerle quando esse sono in difficoltà.





Stefano Gaggini