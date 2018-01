"Le piazze vanno pedonalizzate per renderle vive, non come piazzetta Sapri..."

- Spett. Redazione,

in merito alla recente notizia riguardo la possibile parziale pedonalizzazione di piazza Beverini sento il dovere di esprimere il mio pensiero. Ben vengano le pedonalizzazioni quando vengono realizzate con un scopo preciso come far rivivere la piazza con eventi, manifestazioni e piccoli mercati, ma se l'esempio è quello di piazzetta Sapri (dove sono stati tolti 25 posti auto) per realizzare nulla di quello sopracitato, rimango francamente perplesso.

Pertanto spero che la nuova amministrazione abbia già le idee chiare su come utilizzare il nuovo spazio che si creerà davanti alla Chiesa di Santa Maria; nel frattempo si riapra alla sosta piazzetta Sapri al fine di recuperare i parcheggi che verranno eliminati in piazza Beverini.



Cordiali saluti



Calderari Massimo