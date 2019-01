"Le lettere dei bambini sono tutte belle, impossibile sceglierne una"

- Natale è passato, la casetta di Babbo Natale, fatta da Prospezia ciassa Brin e dalla Parrocchia, passando delle serate con mastro Geppetto Rino a costruirla, è stata smontata, ma qualcosa é rimasto e sono le letterine dei bambini ,che, per la prima volta, hanno trovato in ciassa Brin la casetta di Babbo Natale e hanno potuto imbucare le loro letterine nella cassetta di Babbo Natale Ufficio: ciassa Brin , sono state più di cento (anche se qualche bimbo ha fatto il giro due volte per vedere il nostro Babbo Natale e prendere due caramelle).

Non premiamo nessuna letterina perché per l'innocenza di questi bimbi tutte sono belle e scritte con amore.



Andrea Canini

Nadia Zaborra

Associazione ProSpezia ciassa Brin entità di quartiere