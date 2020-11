"Le dimenticanze del sindaco"

- Strana la nostra città.

Strana e a volte piuttosto distratta.



E così capita che il nostro primo cittadino, che da qualche tempo è anche il nostro assessore alla cultura si dimentichi di omaggiare uno dei nostri concittadini più illustri nel giorno del suo centenario della nascita. Sto parlando di Gino Patroni che essendo nato il 9 novembre 1920 lunedi scorso avrebbe compiuto cento anni. Ho atteso, nella speranza che il nostro primo cittadino o chi per lui, magari l’assessore alla cultura che è sempre lui o quello al bilancio che si chiama Peracchin. E che quindi caspita è ancora lui…si ricordasse dell’amico Gino al quale lo stesso bi-assessore e sindaco mesi fa ha persino dedicato una piazza…Ma nulla.



In quanto ad almanacchi evidentemente in comune siamo messi molto male. Patroni di qua, Patroni di là…ma poi ci si dimentica di ricordarlo persino nel giorno del suo centenario. Sono comunque certo che Gino da lassù lo avrà perdonato liquidando il tutto con una battuta: “Povero Pierluigi, questa volta si è dimenticato di pontificare le feste….per forza con tutto quel che ha da pensare: "L’ospedale che non si fa, la sanità spezzina disastrata…e ora per dispetto quei disgraziati della sinistra che gli hanno pure messo tra i piedi il Covid….insomma qualcosa può anche sfuggire".



Nel caso del nostro sindaco le dimenticanze sono iniziate nell’estate del 2017 quando si dimenticò della strage di Stazzema… e si è finito nel novembre 2020 scordandosi del centenario del grande Patroni. Poco male, si rifarà il 9 Gennaio del 2022. Che ricorrenza è? Sono i 120 anni dalla nascita di Escrivà. Quello che è passato dal Bracco ricordate?



Massimo Baldino Caratozzolo

Consigliere comunale