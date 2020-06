"La strada è piena di buche, è franata parte della carreggiata: il Comune che fa?"

- Buongiorno,

vi scrivo per segnalare lo stato ambientale della frazione di Quaratica, comune di Riccò del Golfo, che presenta carreggiate franate e vegetazione incolta ovunque. Premetto che vivo in questa frazione da un paio d'anni e ho trovato un posto dove l'uomo ha saputo farsi accettare dalla natura. Trovo a dir poco scandaloso che dalla fine di ottobre 2019, a causa di forti piogge, sono stati posti rimedi palliativi giusto ad indicare dove fosse il problema (rimedi presi dopo segnalazione dei cittadini). Sono passati mesi, nel frattempo: prima la "stagione piovosa" poi la pandemia, ma la situazione a giugno è rimasta invariata. A Quaratica, un borgo stupendo, abitano persone che anni fa, hanno fatto nascere una delle feste più belle delle provincia, quella del Solstizio che, senza Covid, ci sarebbe stata in questi giorni giorni. Ora la domanda è semplice: il comune senza festa che intenzioni ha? La strada che collega la parte iniziale del borgo con strada sterrata, piena zeppa di buche e vegetazione incolta verrà spianata quest'anno? Sempre sulla stessa strada comunale è franata una parte di carreggiata: aspettiamo ottobre e la prossima ondata di piogge per chiuderla definitivamente? Segnalo inoltre che il canale di scolo sul bordo stradale è praticamente intasato dalle foglie: anche qui il comune aspetta che la situazione peggiori? Beh immagino che la risposta arrivi tempestiva e piena di pubblicità da parte di un'amministrazione che lascia i cittadini autopulirsi il posto in cui vivono.



UN LETTORE