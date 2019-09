"La statua di Wagner andrebbe valorizzata e la piazza che la ospita riqualificata"

- Sono sei mesi che scrivo email al Sindaco e alla giunta tutta raccomandando di sistemare in maniera dignitosa la piazzetta con Ricard Wagner come hanno fatto nel gemellaggio in Germania. Da noi è una vergogna! Via il parcheggio biciclette, ripristinare le pareti sconnesse e imbrattate con tavole inchiodate del palazzo prospicente, mettere scritta Richard Wagner nella statua: moltissimi si chiedono chi è, pulizia e chiusura decentemente del recinto del rudere frontale ricettacolo di immondizie. È una indecenza se non altro per rispetto al personaggio e in paragone con la gemella tedesca. Ho scritto già nove volte ma niente si muove se non messa una panchina e due piante. Questo basterebbe!



Enzo Greco