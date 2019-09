"La cabina è ancora lì, raccolta firme per avere le risposte"

- Buongiorno,



sono sempre Tiziano Vergassola e vi scrivo ancora da Follo. Come volevasi dimostrare nessuno si è ben guardato di rispondere o chiarire a riguardo della mia mail inviata tre settimane fa. Non sono mai stato fiducioso. Nessuno ci ha detto perché c'era un primo progetto dove la cabina doveva essere nell'area limitrofa al supermercato e poi con una variante è stata posizionata dov'è ora. Nessuno ci ha detto perché il cantiere comunque a mia ignoranza, sembra poco segnalato, mal circoscritto e pericoloso per un bambino, viste le voragini presenti e accessibili (chiedo a PSAL di verificare) e perché non rispetta le date che troviamo stampate in giro. Queste sono altre domande che si uniscono alle precedenti che non avranno sicuramente seguito. Comunque è in corso una raccolta firme che saranno date in mano ad un avvocato che troverà il modo di ottenere risposte.

Cordiali saluti



Tiziano Vergassola