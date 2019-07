"La Tari balzata da 246 a 300 euro, altro che tariffa puntuale!"

- "Puntuale come sempre a luglio arriva la cartella tari ma quest 'anno di puntuale ho trovato come tanti concittadini amegliesi un aumento a mio avviso esagerato più del 20%. La tanto sbandierata tariffa puntuale cavallo di battaglia nei scorsi anni dellassessore che avrebbe dovuto abbassare i costi ai cittadini più precisi nel differenziare i rifiuti e la alta percentuale di differenziata prodotta dalla comunità ha portato ad aumenti non chiari.

Mi sento un po' preso per i fondelli visto che i 246 euro del 2018 sono diventati 300 euro e sono abbastanza adirato. Qualcosa non quadra tra il gestore e l'amministrazione comunale che come sempre capita nella nostra beneamata nazione si rimpallano le colpe. Cosa dire per i ritiri non effettuati di umido durante l'ultimo mese che mi ha costretto per tre giorni ad avere puzza e animali in casa. Ho sempre chiesto se i disservizi causati dal gestore fossero scontati nelle tariffe ma credo invece il contrario. Tutto il resto sono chiacchiere e distintivo".



Luciano Monno