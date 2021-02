"La Dia lancia l'allarme e la Regione risponde chiudendo l'Osservatorio sulla criminalità organizzata"

- La Regione Liguria avrebbe deciso di chiudere l’Osservatorio sulla sicurezza urbana e il contrasto alla criminalità organizzata che da 15 anni operava in collaborazione con l'Università.

Ora serve un'azione vigorosa della Commissione Antimafia utilizzata, evidentemente, come mero specchietto per le allodole visto che, da oggi, le verranno a mancare i dati e le elaborazioni fornite dall'Osservatorio.

Serve una levata di scudi delle forze di opposizione.



In una Regione dove è alto il rischio di infiltrazioni mafiose e dove sono molti gli interessi e gli affari della criminalità organizzata questa è una decisione a dir poco assurda!

Assurda e preoccupante specie a seguito dell'allarme lanciato, pochi giorni fa, dal report semestrale della Direzione Investigativa Antimafia.



Nella relazione della DIA si legge: "In Liguria le organizzazioni mafiose stanno cercando di infiltrare l'imprenditoria specie nel settore degli appalti pubblici per l'esecuzione di grandi opere e in quello del ciclo dei rifiuti, oltre che nel comparto della cantieristica navale".

E ancora: "Il momento emergenziale potrebbe favorire le mafie nell'avvicinarsi agli imprenditori in difficoltà nel tentativo di subentrare mediante prestiti usurai nella gestione delle attività e acquisirne il controllo".



Non è più il momento di tacere ma di agire!







Francesco Battistini

ex consigliere regionale



Massimo Baldino

consigliere comunale della S