"La Curva si svuota perché ci rappresenta sempre meno"

- "Gentile redazione,

io e tante persone che come me hanno frequentato lo stadio per anni sono deluse dalla posizione che ha preso parte della curva riguardo alla gestione Volpi. Io penso che se la Curva Ferrovia è sempre più vuota si deve al fatto che si sono fatti passi indietro dal punto di vista dell'educazione e del comportamento. Non ci si diverte, ci sono sempre i soliti cori ed atteggiamenti sopra le righe che spingono a non portare più i figli in quell'ambiente.

A livello affettivo c'è sempre attaccamento, ma è difficile sentirsi rappresentati come invece succedeva un tempo. Ai tempi di Zanoli ricordo un legame molto più forte con la squadra e ricordo che l'avevano creato innanzitutto i tifosi. Io credo che tante persone la pensino come me, anche se spesso preferiscono tacere.

Grazie dello spazio"



Fausto Sarti