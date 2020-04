"La Asl dice che gli ospedali reggono bene, ma da un mese le visite sono sospese..."

- Buon pomeriggio,

ho letto un intervento dove si dice che gli ospedali spezzini reggono bene...

Ma mi chiedo: fino a quando la popolazione non potrà fare più visite ambulatoriali? Ho la mia mamma che fa ossigenoterapia, sapete cosa significa non fare visita pneumologica? Poi mi chiedo: ce la portereste vostra madre in pneumologia che è tutto Covid? Fino a quando devo ricevere telefonate in cui mi dicono che sono annullate le visite pediatriche per il controllo della vista nei bambini? La gente muore in casa di altro per paura di recarsi in ospedale... due ospedali infettati e da un mese sospese le visite ambulatoriali... non comprendo perché i cittadini se ne stiano in silenzio... i medici e gli operatori sanitari sono allo stremo e molti sono infettati, fino a quando tutto dovrà gravare sulle loro spalle?



Il Covid durerà mesi e ancora non ci sono piani...



LETTERA FIRMATA