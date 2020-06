- Salve mi chiedo quando le poste italiane riapriranno l'ufficio postale di Via Mantegazza.

Abito al Canaletto e si fanno code infinite alle poste in altri quartieri oppure bisogna andare a pagare al tabacchino, con costi più alti. Giovani e anziani dirottati in altri uffici sopportando code infinite. Considerati come il nulla.

Sportelli bancomat non funzionanti e sporcizia in cui versa in questo caso l'ufficio in questione

Ringrazio e vi saluto cordialmente



Enzo Salvardi