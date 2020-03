"Iren obbligata a non intervenire sulle morosità, altro che sensibilità"

- "Spett.le Città della Spezia



In riferimento al comunicato da Voi pubblicato sabato 14 marzo, intitolato “Iren interrompe le chiusure dei contatori per morosità”, vorrei segnalare a Voi e ai miei concittadini che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito, con comunicato stampa pubblicato sul sito www.arera.it, il blocco dei distacchi per morosità per elettricità, gas e acqua a partire dal 10 marzo e fino al 3 aprile.

Non è quindi Iren ad interrompere le chiusure dei contatori per morosità. L’unica iniziativa intrapresa dalla suddetta società è stata quella di utilizzare una decisione presa da ARERA per farsi pubblicità tramite il Vostro giornale.

Non è pertanto etico, né moralmente corretto sostenere che “con questo provvedimento Iren ha dimostrato grande sensibilità nei confronti dei suoi clienti e dei territori in cui opera” come dichiarato dal Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. Cosi come non è corretto riportare che siamo “in attesa di specifici provvedimenti da parte del Governo e dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)” la quale aveva preso questa saggia decisione 4 giorni prima della pubblicazione del comunicato.



Cordiali saluti"



Alessia Merope