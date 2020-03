"Io sto attento ma la gente al mercatino che fa?"

- Buongiorno, leggo con attenzione le vostre notizie riguardo l'emergenza coronavirus, in particolare le raccomandazioni del Governo e non ultimo del governatore Toti. Sono un libero professionista e cerco di non avere contatti diretti per la mia e l'altrui incolumità, però poi mi trovo a passare in macchina questa mattina e vedo il mercato settimanale in bella mostra con gente che gira tranquilla fra i banchi. Sia gli operatori del mercato che i loro clienti, non sono soggetti alle leggi italiane?



Rimango veramente allibito.

Buona giornata



Franco Calcagnini