"Io e mia moglie vivi grazie a fortuna e prontezza"

- "Spett.le Redazione,

scrivo in merito all'albero caduto a Rebocco stamani. Sono stato insieme a mia moglie testimone del crollo della grossa pianta che in realtà è caduta sul marciapiede dopo aver colpito il terrazzo ad una distanza di pochissimi centimetri da noi, passanti per puro caso in quella zona.

Posso affermare che ci siamo salvati solo grazie alla nostra prontezza di spirito ed al tempestivo balzo all'indietro che ha impedito che rimanessimo schiacciati dal peso del grosso tronco, ma solo colpiti di striscio da parte di alcuni rami.

Tutto è bene quel che finisce bene. Ma che spavento.

Cordiali saluti"



Maurizio Carpentiero