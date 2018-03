"Intervenuti dopo 4 minuti dalla richiesta"

- In relazione ad articolo comparso su codesto quotidiano online il giorno 11 marzo alle e 12:15, dal titolo "Auto sulla preferenziale, autobus strombazza e i vigili dove sono?", per doverosamente puntualizzare che alle 22:06 di sabato 10 marzo, pattuglia del servizio serale del Corpo di Polizia Municipale, regolarmente in atto, ha contestato verbale di € 85.00, a carico di conducente di autoveicolo che sostava in corrispondenza dell'intersezione fra la Via Tommaseo e la Via Chiodo, recando intralcio alla circolazione di mezzo di pubblico trasporto.

L'intervento, richiesto da Atc, è stato quindi pressoché immediato (circa quattro minuti dopo la richiesta medesima) ed ha interessato anche altri autoveicoli in sosta in tale area intralcianti la circolazione veicolare.



Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale

Alberto Pagliai