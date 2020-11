- "Il giorno 4 Luglio del 2020 alle ore 20.00 a La Spezia in via XXIV Maggio incrocio Via San Cipriano il veicolo fermo mod. BMW Serie 1 veniva colpito dal veicolo mod. Kia Carens.

In conseguenza del sinistro il veicolo mod. BMW Serie 1 subiva danni. Si cercano testimoni.

Si prega di ricontattare alla seguente e-mail happyg869@gmail.com