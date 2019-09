"Inaccettabile quella nuova cabina dell'Enel per noi residenti"

- Buongiorno,



sono un cittadino di Follo e mi faccio da portavoce per tutti gli altri miei vicini e non, riguardo a lo scandalo che ci siamo ritrovati sotto casa senza nessun preavviso. Entusiasti di ritrovarci sotto casa un nuovo Eurospin, siamo rimasti scioccati quando abbiamo quando ci siamo visti recapitare la nuova cabina dell'Enel. Ora mi chiedo chi è che ha reso possibile tutto questo, che se n'è fregato dell’impatto ambientale, dei parcheggi che non ci sono più, di tutti quei cittadini che magari sono stati elettori, quelli che hanno dato fiducia. Mi rivolgo quindi a tutti coloro che sono seduti o sono stati seduti in quegli uffici, dove ora spero regni l'imbarazzo totale per questo scandalo. Chiedo alla parte seria, se esiste, di fare qualcosa: Comune, ufficio tecnico, Arpal, di venire ad accertare lo scandalo. Mi chiedo perché non sia stata messa vicino al Centro Commerciale, anche perché il materiale da utilizzare era lo stesso, ma il risultato ben più diverso. Noi cittadini di Via Indipendenza, Via Colombo e le altre strade, siamo pronti ad un dialogo e trovare una soluzione prima di cominciare a “sabotare “ il tutto, anche se penso che ancora una volta siamo stati fregati e nessuno proverà a fare qualcosa.



Cordialmente

Tiziano Vergassola