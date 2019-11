- Buongiorno



con la presente sono a chiedere di prendere dei provvedimenti circa i lavori sulla strada provinciale di Via Buonviaggio che impediscono ai ragazzi di andare a scuola e a noi genitori di andare al lavoro. Mi chiedo come sia possibile bloccare l’ingresso in città per un piccolo cantiere che potrebbe svolgersi alla notte come hanno fatto per l’asfaltatura del manto stradale. Sicuro di un suo intervento porgo distinti saluti.



Fabrizio Battolini