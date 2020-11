- Gentile giornale,

scrivo unicamente come cittadina attiva, siamo certi che la risposta utile, per contenere la vitalità delle ragazze e dei giovani, sia soprattutto repressiva? Un giorno si parlava di educazione civica a scuola, di modelli da imitare. Ma i modelli che le persone adulte offrono, le decisioni che i politici prendono, a mio parere, insegnano e alimentano assembramenti, in specifico parlo del mitico mercatino del venerdì.



La cura sembrerebbe fin troppo facile: c’è tutto viale Fieschi da rivitalizzare, viale Amendola almeno usufruibile da un lato, la possibilità di chiudere e mettere una fila di banchi in strada lungo viale Garibaldi e comunque dovrebbero esserci funzionari e politici competenti, pagati o eletti dalla cittadinanza, a trovare la giusta soluzione. In tante città hanno distanziato i banchi, a Spezia sono rimasti nei posti di prima. La polizia controlla tutto il giorno e magari fa pure le multe, ma a che serve?



Grazie dell’attenzione

Maria Grazia Giaume