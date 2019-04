"In Via Melara? Una discarica a cielo aperto"

- Gentile Redazione,



segnalo le condizioni in cui versa il piazzale della zona artigianale di Via Melara.

Sono giacenti tutti i tipi di rifiuto, in particolare enormi stampi in vetroresina ma anche tv a tubo catodico, materassi, pannelli di coibentazione ed altro.

inutile ricordare a solo ttitolo di esempio l'infiammabilità della vetroresina, o il contenuto in piombo delle televisioni a tubo catodico. Aggiungo: è presente una grossa impalcatura in tubi, forse un tempo coperta e adibita a riparo esterno per gli scafi, ma che dubito sia più stata verificata in termini di staticità.

infine il tutto è accessibile da chiunque, senza recinzione.

Vero è che forse il.passaggio in quella zona è scarso, ma resta il fatto che oltre al danno di immagine e soprattutto ambientale, ci sono i presupposti per un reale rischio di incendio che difficilmente potrebbe risultare di contenute dimensioni.

grazie per lo spazio che vorrete riservare alla presente, spero che le Autorità competenti possano fare qualcosa.



Marco