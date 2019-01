"In Piazza Brin una vera festa per l'integrazione"

- Iintegrazione una parola astratta per molti. E per molti altri usata per riempirsi la bocca di una parola di cui non conoscono il significato o ne travisano il vero contenuto. Domenica 20 gennaio è stata una splendida giornata dove la parola integrazione ha veramente fatto vedere la sua vera realtà. In un quartiere mal considerato dai più , messo all'indice da stampa e persone che non lo frequentano, si è svolta una bella festa organizzata dalla Comunità Dominicana, alla quale, per la prima volta, l' Associazione ProSpezia ciassa Brin entità di quartiere ha avuto l'onore ed il grande piacere, di essere invitata.



L'occasione era una loro festa nazionale Virgen de La Altagracia (madre spirituale della nazione Dominicana) molto sentita ed importante. Invitati a pranzare con loro, con gioia e sorpresa, abbiamo assaggiato specialità cucinate da loro. Sorrisi, chiacchere, complimenti e, nel pomeriggio, abbiamo assistito alla messa svolta nella nostra parrocchia, molto coinvolgente, con canti , applausi, gioia ed all'ultimo, ma molto importante, per la prima volta il nostro tricolore accompagnava nella cerimonia la bandiera Dominicana. Ringraziamo per l'invito il Console Santiago Rodriguez, il Rappresentare Comunità Eury Munoz. Voglio aggiungere che fa più rumore uno che si comporta male che le duecento brave persone che riempivano la chiesa e che lavorano onestamente. Il messaggio che vogliamo far passare è noi con voi e voi con noi nel rispetto reciproco delle persone e del vivere comune e condividere tempo, cibo, idee, e soprattutto rispetto. E ieri tutto questo c'è stato e, da parte nostra, ci sarà anche in futuro.

Per ProSpezia Ciassa Brin

Andrea Canini

Nadia Zaborra

Esebel Miroglio